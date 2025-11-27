Стрельба в Вашингтоне. Трамп потребовал проверить всех иммигрантов из одной страны

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Опубликовано: 27.11.2025 09:07 , Обновлено: 27.11.2025

Президент США Дональд Трамп призвал к «повторной проверке» всех граждан Афганистана, прибывших в США во время правления администрации Байдена. Свой призыв он озвучил спустя несколько часов после того, как в Вашингтоне мужчина напал на двух гвардейцев, тяжело ранив их из огнестрельного оружия.

Полиция обвинила в инциденте выходца из Афганистана. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила в эфире телеканала X, что подозреваемый прибыл в США в сентябре 2021 года в рамках операции «Союзники при приёме» (Allied Welcome). Это была программа, запущенная при Байдене для помощи афганцам, которые сотрудничали с американскими войсками и могли подвергнуться преследованиям после прихода к власти талибов.

















Воспользоваться программой смогли десятки тысяч афганцев после хаотичного вывода войск США из страны в 2021 году при президенте Джо Байдене.

Трамп, находясь в своём курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, поклялся в видеообращении, что его администрация сделает всё, чтобы подозреваемый «заплатил как можно более высокую цену» за «акт зла, акт ненависти и акт террора». «Животное,застрелившее двух национальных гвардейцев, оба из которых были тяжело ранены и сейчас находятся в двух разных больницах, также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал он в социальной сети Truth Social.

Пострадавшие военнослужащие патрулировали оживлённый район на углу 17-й и Ай-стрит, где обычно обедают офисные работники. Директор ФБР Кристофер Урей и мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявили, что они были госпитализированы в критическом состоянии.

Помощник начальника столичной полиции Джефф Кэрролл сказал, что подозреваемый «вышел из-за угла» и «немедленно начал стрелять».

По словам главы полиции, другие военнослужащие Национальной гвардии, находившиеся поблизости, услышали выстрелы и отреагировали. «Они смогли вмешаться и обездвижить подозреваемого после того, как открыли по нему огонь; правоохранительные органы прибыли на место через несколько мгновений», — сказал Кэрролл.

Как сообщили CBS источники в правоохранительных органах, в подозреваемого произвели четыре выстрела. Неясно, какое оружие было использовано при нападении. Мотив нападения также остаётся невыясненным.

Национальная гвардия была переброшена в Вашингтон в августе — для борьбы с тем, что Трамп назвал «вышедшей из-под контроля» преступностью.

В город направили резервистов,которых можно задействовать в качестве военных подразделений, но их полномочия ограничены. Например, они не могут производить аресты.