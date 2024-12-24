"Страшно красивое" - На Гавайях начал извергаться один из самых активных действующих вулканов на Земле

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 08:57 , Обновлено: 24.12.2024

В понедельник, 23 декабря, на Гавайях начал извергаться один из самых активных вулканов мира Килауэа. Официальная информация об этом поступила от Геологической службы США, однако в скором времени соцсети наводнили документальные подтверждения этого события - десятки видео с самых разных ракурсов. Авторы роликов и комментаторы сходятся в одном - зрелище извергающегося вулкана "страшно красивое".

По данным Геологической службы США, повышенная сейсмоактивность Килауэа пока лишь набирает обороты: на кадрах видео видно, что из кратера бьют сразу несколько фонтанов лавы. По данным учёных, столб вулканического газа и мелких частиц пепла уже поднялся на высоту в несколько километров, поэтому местные власти повысили уровень авиационной опасности до красного.

Между тем, это уже шестое извержение Килауэа с декабря 2020 года - последнее усиление активности вулкана было зафиксировано в сентябре. Предыдущие извержения продолжались от недели до года.

[info_b]Килауэа — активный щитовой вулкан. Большая его часть входит в состав нацпарка “Гавайские вулканы”, который аходится под пристальным наблюдением учёных с 1912 года. [/info_b]

Кальдеры Халемаумау, где началось извержение, находятся в закрытых зонах национального парка, поэтому, согласно информации американских СМИ, пока потоки лавы не несут непосредственной угрозы ни людям, ни населённым пунктам.