Страны G7 обсуждают запрет на весь экспорт в Россию — Bloomberg

Опубликовано: 20.04.2023 16:00 , Обновлено: 20.04.2023

США и другие союзники Украины обсуждают возможность введение почти полного запрета на экспорт в Россию. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники 20 апреля.

По информации агентства, официальные лица стран G7 рассматривают такую идею перед саммитом в Японии в мае. Их задача — заручиться согласием государств-членов ЕС.

Если лидеры «Большой семерки» одобрят подобные ограничения, то он будет означать запрет экспорта товаров в Россию кроме тех, что попадут в список исключений (например, медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия). Сейчас можно экспортировать все, что не запрещено санкциями.

Как пишет Bloomberg, чтобы ограничения поддержал Евросоюз, их должны принять все члены блока. Скорее всего, это вызовеи «острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы».

К слову, по данным газеты Financial Times, чиновники ЕС полагают, что в ближайшее время новых санкций против России не будет. Страны, по всей видимости, только расширят список подсанкционных лиц и ужесточат меры против обхода уже принятых запретов.

Ранее Телеграф писал, что Евросоюз подготовил 11 пакет санкций против России, который призван “усилить контроль за соблюдением предыдущих санкций”. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

Новость Телеграф