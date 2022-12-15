Страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

Опубликовано: 15.12.2022 11:53 , Обновлено: 15.12.2022

Страны-члены Европейского союза не смогли договориться о девятом пакете санкций против России на переговорах поздно вечером в среду 14 декабря. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на слова дипломатов.

Страны приблизились к соглашению на переговорах, но у Польши и некоторых других стран все еще есть возражения. Ожидается, что новый проект документов распространят вечером в четверг 15 декабря.

Новые санкции в отношении Москвы были приостановлены из-за разногласий по поводу того, должен ли ЕС облегчить прохождение российского экспорта удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат внесенным в черный список олигархам.

Некоторые считают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран, в то время как другие утверждают, что их ослабление позволило бы российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, избежать санкций ЕС против них.

Один дипломат ЕС сказал, что Польша и страны Балтии говорят другим странам, что они обманывают самих себя, если думают, что ослаблением ограничений на российские удобрения не будет использовано как лазейка для олигархов.

Некоторые государства-члены ЕС хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа участвовала в выдаче разрешений на экспорт удобрений в страны, которые в них нуждаются.