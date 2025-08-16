Страны Африки потребовали изменить карту мира

📷 Фото

Опубликовано: 16.08.2025 12:53 , Обновлено: 16.08.2025

Африканский союз (АС) поддержал кампанию с призывом отказаться от использования карты мира в проекции Меркатора XVI века. По мнению организации, эта карта искажает реальные размеры континентов, представляя Африку значительно меньше, чем она есть на самом деле.

Проекция, созданная картографом Герардом Меркатором для навигации, известна тем, что увеличивает территории вблизи полюсов, такие как Россия, Северная Америка и Гренландия, и одновременно сжимает регионы у экватора, включая Африку и Южную Америку.

Африканский союз (АС) — это международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки. Онована в 2002 году. Главные цели союза — укрепление единства и солидарности между странами континента, защита их суверенитета, ускорение политической и социально-экономической интеграции, а также содействие миру и безопасности. По своей структуре и целям организацию часто сравнивают с Европейским союзом.

Как заявила Reuters заместитель председателя Комиссии АС Сельма Малика Хаддади, эта карта создаёт ложное впечатление, будто Африка является «маргинальной». По её словам, такие стереотипы влияют на образование, СМИ и политику, хотя Африка — второй по величине континент в мире, на котором проживает более миллиарда человек.

Споры вокруг «политической корректности» карт ведутся не первое десятилетие. Ещё в 1970-х годах стала популярной проекция Галла-Петерса . Она сохраняла точные площади стран (поэтому Африка и Южная Америка на ней выглядят огромными), но сильно искажала их формы. Её продвигали как идеологическую альтернативу «европоцентричной» карте Меркатора, и её даже приняли на вооружение в ЮНЕСКО и некоторых других организациях.

Ещё один пример, более курьёзный, связан с Новой Зеландией, которую регулярно «забывают» нанести на различные карты мира. Проблема стала настолько известной, что в 2018 году правительство страны запустило шуточную PR-кампанию #GetNZOnTheMap («Верните НЗ на карту»). В ней участвовали тогдашний премьер-министр Джасинда Ардерн и комик Рис Дарби, которые расследовали «заговор» против их страны. Этой теме даже посвящён популярный раздел на форуме Reddit, где коллекционируют карты без Новой Зеландии.

«Немедленно прекратить»

Инициаторами же нынешней кампании под названием «Correct The Map» («Исправьте карту») выступили правозащитные группы Africa No Filter и Speak Up Africa. Они призвали перейти на проекцию Equal Earth 2018 года, которая более точно отражает размеры стран.

«Это самая продолжительная в мире кампания по дезинформации, и её просто необходимо немедленно прекратить», — заявила исполнительный директор Africa No Filter Моки Макура.

Google, ООН и Всемирный банк

Африканский союз видит в этой кампании часть более широкой цели по «восстановлению законного места Африки на мировой арене», что перекликается с растущими призывами к репарациям за колониализм.

Проекция Меркатора все ещё широко используется. Например, Google Maps перешёл с неё на трёхмерное изображение глобуса в десктопной версии ещё в 2018 году, однако в мобильном приложении проекция Меркатора остаётся по умолчанию.

Представитель Всемирного банка сообщил, что они уже используют альтернативные проекции и постепенно отказываются от карты Меркатора. В ООН заявили, что запрос от активистов должен быть рассмотрен комитетом экспертов.

Инициативу поддержали и другие регионы. В частности, вице-председатель Комиссии по репарациям Карибского сообщества (CARICOM) назвал отказ от карты Меркатора отвержением «идеологии власти и доминирования».