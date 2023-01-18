Столтенберг призвал дать Украине побольше оружия для начала "переговоров"

Опубликовано: 18.01.2023 19:15 , Обновлено: 18.01.2023

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 января заявил, что Украина нуждается в "значительном увеличении" вооружений. По словам генсека Альянса, война в Украине вступила в критическую фазу.

Столтенберг объяснил, что западным союзникам Украины необходимо предоставить больше оружия, чтобы достичь “мирного решения путем переговоров” заявил он агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В то же время, генсек НАТО был осторожен в оценке того, снимет ли Германия свое возражение против отправки боевых танков Leopard в Украину. Помимо танков, по его словам, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что ее существующее оружие продолжает функционировать.

По словам Столтенберга, за последние недели ситуация вдоль линии фронта стабилизировалась, но он указал на затяжные ожесточенные бои в восточно-украинском городе Бахмут, которые, по его словам, показали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины.