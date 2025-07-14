Старейший из действующих глав государств решил идти на новые выборы в возрасте 92 лет

Опубликовано: 14.07.2025 09:33 , Обновлено: 14.07.2025

Старейший в мире действующий глава государства - 92-летний Поль Бийя - 13 июля официально заявил о своём намерении идти на очередные выборы президента Камеруна.

О своих политических амбициях Бийя заявил, выложив соответствующий пост на официальной страничке в соцсети Х.

“Перед лицом постоянно усложняющейся международной обстановки, мы сталкиваемся со всё более и более тяжёлыми задачами. В такой ситуации я просто не могу уклоняться от своей миссии”, - объяснил своё решение 92-летний политик в декларации кандидата.

“Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезности стоящих перед нами задач. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Лучшее ещё впереди”, - заверил жителей Камеруна Бийя.

[info_b]Поль Бийя родился 13 февраля 1933 года в Мвомекаа, на территории современного Камеруна. В 1975–1982 годах служил премьер-министром, а в 1982 году возглавил страну в качестве президента и с тех пор бессменно занимает этот пост. Бийя входит в число глав государств с самым долгим сроком правления (не считая монархов) в мире. На президентский пост политика переизбирали в общей сложности уже 7 раз.

Дольше него на президентском посту находится лишь глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого (сейчас ему 83 года) - он пришёл к власти еще в 1979 году. Другим “политическим старожилом” является президент Конго Дени Сассу-Нгессо (сейчас ему 81 год) - он правит страной с 1978 года, но с пятилетним перерывом.[/info_b]