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Стало известно, какие новые санкции ЕС введет против России

Стало известно, какие новые санкции ЕС введет против России
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Издание Politico сообщило 13 февраля, что "в минувшие выходные глава администрации Урсулы фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС о планах десятого пакета санкций против России".

Те, в свою очередь, разгласили на условиях анонимности подробности нового пакета санкций, который Евросоюз намерен ввести на годовщину вторжения РФ в Украину.

Согласно данным Politico, список запретов и ограничений в отношении России будет включать:

  • Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший в России частный банк “Альфа-банк”.
  • Запрет на работу российских граждан в советах директоров компаний критической инфраструктуры в ЕС.
  • Новые санкции против 130 включенных в список организаций и граждан России.
  • Дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины, асфальта и битума и на экспорт в Россию товаров ЕС, включая тяжелую технику, используемую в строительстве.
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