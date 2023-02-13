Стало известно, какие новые санкции ЕС введет против России
🕵️ Неофициально
Издание Politico сообщило 13 февраля, что "в минувшие выходные глава администрации Урсулы фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС о планах десятого пакета санкций против России".
Те, в свою очередь, разгласили на условиях анонимности подробности нового пакета санкций, который Евросоюз намерен ввести на годовщину вторжения РФ в Украину.
Согласно данным Politico, список запретов и ограничений в отношении России будет включать:
- Новые финансовые санкции против четырех российских банков, включая крупнейший в России частный банк “Альфа-банк”.
- Запрет на работу российских граждан в советах директоров компаний критической инфраструктуры в ЕС.
- Новые санкции против 130 включенных в список организаций и граждан России.
- Дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины, асфальта и битума и на экспорт в Россию товаров ЕС, включая тяжелую технику, используемую в строительстве.