Стало известно, какие новые санкции ЕС введет против России

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.02.2023 13:50 , Обновлено: 13.02.2023

Издание Politico сообщило 13 февраля, что "в минувшие выходные глава администрации Урсулы фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС о планах десятого пакета санкций против России".

Те, в свою очередь, разгласили на условиях анонимности подробности нового пакета санкций, который Евросоюз намерен ввести на годовщину вторжения РФ в Украину.

Согласно данным Politico, список запретов и ограничений в отношении России будет включать: