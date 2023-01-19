Новый пакет помощи Украине от США может стоить $2,6 млн

Опубликовано: 19.01.2023 07:24 , Обновлено: 19.01.2023

США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, пакет еще не окончательно сформирован, но может быть предоставлен до конца недели и он является одним из крупнейших, объявленных с начала войны.

Уже известно, что он будет включать больше бронированных боевых машин Bradley, что в сочетании со Stryker является значительным увеличением количества бронетехники, которую США обязались предоставить Украине для борьбы с Россией.

По словам источника, в список также вошли противоминные машины, известные как MRAP.

Ожидается, что пакет не будет включать танки или ракеты дальнего радиуса действия, о которых неоднократно просила Украина.

«Тем не менее, вероятно, США пришлют Украине больше боеприпасов для артиллерийских систем и ракетных комплексов HIMARS, которые постоянно предоставлялись в последних пакетах помощи», — отметили журналисты.

Кроме этого, ожидается, что помощь будет включать ракеты для систем ПВО.

Об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе Рамштайн в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.