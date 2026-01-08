США заявили о выходе из 66 международных организаций – «Продвигают радикальную политику»

Опубликовано: 08.01.2026 08:39 , Обновлено: 08.01.2026

Администрация Белого дома объявила о выходе США в общей сложности из 66 международных организаций, участие в которых, по мнению президента Дональда Трампа, "противоречат интересам страны". Выход означает, что США прекратит финансировать эти организации. Почти половина изних связана с Организацией объединенных наций (ООН).

Соответствующий меморандум Трамп подписал 7 декабря. В нём фигурирует 31 структура ООН и 35 международных организаций, не входящих в ООН, которые, по мнению американского президента, “действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США”. Тармп потребовал от всех американских госструктур и ведомств прекратить их финансирование.

[inf]С полным списком организаций, из которых Трамп решил вывести США, можно ознакомиться по ссылке.[/inf]

В Администрации Белого дома аргументировали выход страны из международных структур тем, что их финансирование “подрывает независимость Америки”, поскольку деньги налогоплательщиков тратятся “на неэффективные или враждебные цели”.

“Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США. Американские налогоплательщики потратили миллиарды на эти организации, получив при этом незначительную отдачу”,- заявили в Белом доме, пожаловавшись на то, что финансируемые Вашингтоном организации часто критикуют политику США и “продвигают программы, противоречащие нашим ценностям”.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал институты, от которых США решили официально отстраниться, “избыточными по своему масштабу”, а также “неэффективными в управлении и плохо организованными”, “ненужными и расточительными”, и “захваченными интересами деятелей, продвигающих свои собственные интересы”.

“Больше недопустимо направлять в эти институты кровь, пот и средства американского народа, не получая взамен практически ничего. Дни, когда миллиарды долларов налогоплательщиков утекали в иностранные интересы за счет нашего народа, закончились”, - объявил Рубио.

В Белом доме заявили, что сэкономленные деньги будут перенаправлены на приоритетные направления программы Трампа “Америка прежде всего”.

[inf]Напомним, что в США президентский меморандум может быть оспорен в судебном порядке, а также отменён Конгрессом США, хотя этот процесс также непростой. Принятый Конгрессом закон, отменяющий действие меморандума, президент вправе ветировать. [/inf]

Кстати, в прошлом году администрация Трампа вывела США, среди прочего, из Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату. Эти решения до сих вызывают споры, в том числе и в самой Америке, и, по мнению международных экспертов, могут иметь долгосрочные последствия для глобального сотрудничества.