США захватили ещё один танкер возле Венесуэлы

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Опубликовано: 21.12.2025 08:27 , Обновлено: 21.12.2025

Госсекретарь министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм (Kristi Noem) подтвердила спецоперацию на танкере с нефтью из Венесуэлы. Судя по опубликованным видео, американские военные взяли на абордаж судно прямо в открытом море.

На видеозаписи рейда, опубликованной Ноэм, видно, как вертолет приземляется на палубе корабля перед захватом.

Ноэм по этому поводу заявила, что «Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконное перемещение подсанкционной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе».

Предположительно, это панамский танкер «Centuries», недавно замеченный у побережья Венесуэлы. Операцию по захвату США провели к востоку от Барбадоса в Карибском море.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что рейд начался как «добровольный досмотр», так как танкер остановился по собственной воле, чтобы позволить американским войскам подняться на борт.

Ранее США уже конфисковали подсанкционный нефтяной танкер «Skipper» у берегов Венесуэлы.

Однако, по словам Джереми Панера, партнера юридической фирмы Hughes Hubbard в Вашингтоне и бывшего следователя Управления по контролю за иностранными активами, танкер «Centuries» не находится под санкциями США. Поэтому спецоперация на его борту — знак того, что Америка намерена руководствоваться более широкими полномочиями для организации блокады Венесуэлы.

В то же время захваченное судно, направлявшееся в Китай с примерно 1,8 миллионами баррелей нефти, было загружено в Венесуэле под вымышленным именем «Crag», сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.