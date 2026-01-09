США захватили еще один нефтяной танкер

Опубликовано: 09.01.2026 16:59 , Обновлено: 09.01.2026

Два американских чиновника подтвердили, сообщает телеканал Sky News, что операция по захвату ещё одного нефтяного танкера проводилась ночью силами Береговой охраны США и Объединённой оперативной группы «Южное копьё», которая находится у берегов Венесуэлы.

Как сообщило агентство Reuters, судно шло из Венесуэлы. Танкер Olina был захвачен недалеко от Тринидада, и это уже пятый случай перехвата судов за последние недели.

Судно Olina, которое, согласно общедоступной базе данных судоходства Equasis, ходило под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы и вернулось в регион, где было захвачено в пятницу.

«Система AIS [Automatic Identification System – автоматическая идентификационная система] судна в последний раз была активна 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, к северо-востоку от Кюрасао», — сообщает британская компания Vanguard, специализирующаяся на управлении морскими рисками.

Танкер входил в состав флотилии, которая отправилась в путь вскоре после того, как США захватили танкер, связанный с Николасом Мадуро, президентом Венесуэлы, 3 января.

Reuters также сообщает, что США ввели санкции против танкера в январе прошлого года, когда он назывался «Минерва М». Вашингтон заявил, что это произошло из-за предполагаемой принадлежности судна к теневому флоту нефтяных танкеров.