США ввели санкции против Венгрии

Опубликовано: 12.04.2023 21:58 , Обновлено: 12.04.2023

США ввели санкции в отношении нескольких человек в Венгрии, сообщило агентство Bloomberg. Поводом для таких мер, возможно, стали контакты властей страны с Россией и, возможно, с Беларусью.

Американский посол в Будапеште объявил, что представителям совета директоров Международного инвестиционного банка запрещен въезд в США. «Мы обеспокоены тем рвением, с которым Венгрия развивает связи с Россией», — сказал Дэвид Прессман, объявляя о санкциях.

Не смогут въезжать в Америку двое россиян — президент банка Николай Косов и Георгий Потапов, заместитель председателя правления. Третий человек, на которого было наложено визовое эмбарго, — вице-президент учреждения — Имре Ласлоцки из Венгрии.

Международный инвестиционный банк (МИБ), считают в США, контролируется Россией и имеет связи с российской разведкой, базирующейся в Будапеште. Неофициально МБР называют «банком-шпионом» из-за его связей с российскими спецслужбами.

«Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает дверь злонамеренному влиянию Кремля в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций», — говорится в сообщении минфина США.

[info_b]Международный инвестиционный банк был основан 53 года назад Советским Союзом и его сателлитами из “Варшавского договора”. Четыре года назад его штаб-квартира была перенесена из Москвы в Будапешт, столицу Венгрии, где российские власти хотели использовать банк в качестве налогового убежища. Сразу после российского вторжения в феврале 2022 года из правления банка вышли Болгария, Румыния, Чехия и Словакия.Только семь стран остаются совладельцами банка. Из Евросоюза - это только Венгрия.[/info_b]

“Нравится вам это или нет”

Недовольство Будапештом Вашингтон проявлял уже давно. Администрация Байдена не пригласила Венгрию на саммит демократий, в то время как правительство премьер-министра Виктора Орбана часто расходилось с США и другими союзниками по НАТО из-за войны России в Украине.

Будапешт отверг призывы поставлять Украине оружие для обороны и блокировал санкции против России в ЕС. Также Венгрия вслед за Турцией, не ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на этой неделе посетил Москву, где подписал газовое соглашение с Россией. “Нравится вам это или нет, но сотрудничество с Россией останется решающим для нашей энергетической безопасности”, - заявил он. По его словам, в случае необходимости Венгрия сможет купить у России больше газа, чем предусмотрено действующим долгосрочным контрактом.

А на следующий день Петер Сиярто принял в Будапеште министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. Тот заявил, что войну в Украине спровоцировали США и их союзники. И глава МИД Венгрии ему не перечил.

В последний раз США пытались оказать давление на Будапешт в 2014 году, когда администрация Обамы запретила въезд в США нескольким венгерским чиновникам , в том числе главе налоговой службы страны из-за подозрения в коррупции.