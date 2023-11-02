США ввели новые санкции против сотен россиян и российских предприятий

Опубликовано: 02.11.2023 18:39 , Обновлено: 02.11.2023

США в четверг, 2 ноября, объявили о новых санкция в отношении российских властей, отдельных людей, корпораций и организаций. В качестве причин для новых ограничительных мер в Госдепе США назвали продолжение войны против Украины.

Некоторые из санкций нацелены на энергетические возможности России, а друге - против разработчиков и производителей вооружения. Под них попали сотни россиян и российских организаций.

В Госдепартаменте США пояснили, что часть мер введена против крупной компании, участвующей в разработке, эксплуатации и владении масштабным проектом в Сибири, известным как “Арктик-2 СПГ”. В рамках него предполагалось поставлять сжиженный газ, на мировые рынки.

Вашингтон также ввел мера против производителей и разработчиков беспилотников-камикадзе KUB-BLA и Lancet.

США также ввели санкции против тех, кто помогал России обходить прошлые ограничительные меры в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае.

Семь российских банков и десятки промышленных компаний также попали под санкции Министерства финансов. В том числе ООО “Газпромнефть каталитические системы”, которое, по словам представителей Министерства финансов США, производит химические реагенты для глубокой переработки нефти в России.

Вашингтон также ввел санкции против компании ZALA Aero, российского производителя, который, по словам Госдепартамента, разрабатывает, производит и продает российскому министерству обороны беспилотники. Коснулись меры и A Level Aerosystems CST, российской компанию, производящей и продающую беспилотники под брендом ZALA.

Владелец этих компаний Александр Захаров, как и его жена, дочь и сыновья, а также другие компании, которыми они владеют, попали в черный список США. Госдепартамент заявил, что Захаров является создателем и конструктором беспилотников.

В рамках антироссийских мер, Вашингтон также усилил дипломатическое давление на страны и частные компании по всему миру, чтобы обеспечить соблюдение санкций, которые он ввел против Москвы в связи с ее вторжением на Украину.

В черный список, опубликованный в четверг, попали фирмы Турции и ОАЭ, в том числе компании, которые отправляли в Россию товары высокого приоритета, и фирмы, которые поставляли авиационные запчасти и оборудование.

Три китайские компании - две, которые, по словам Минфина США, осуществили сотни поставок электрооптического оборудования, камер и других предметов, и одна, которая поставляла компоненты радаров российским фирмам, - также стали мишенями санкций.

Госдепартамент также ввел санкции в отношении нескольких связанных с обороной организаций и закупочных компаний в ОАЭ.

В списки попали российские строительные компании, российские чиновники и горнодобывающая компания, реализующая проект по разработке крупнейшего в мире месторождения титановой руды.