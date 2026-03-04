США ведут переговоры о восстании в Иране. Готовы поставлять оружие?

Опубликовано: 04.03.2026 09:07 , Обновлено: 04.03.2026

По данным трех источников, знакомых с ситуацией, в последние дни иранские курдские ополченцы консультировались с Соединенными Штатами по вопросу о том, следует ли и как атаковать иранские силы безопасности в западной части страны, сообщило издание The Times of Israel.

Источники утверждают, что курдские формирования, базирующиеся на ирано-иракской границе в полуавтономном регионе Иракский Курдистан, готовится к подобной атаке в надежде ослабить иранскую армию.

Цель состоит в том, чтобы создать условия для восстания иранцев, выступающих против властей, после того, как в субботу после начала американо-израильской атаки были убиты верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники, утверждают два источника.

Окончательное решение об операции и ее возможных сроках еще не принято, добавляют источники, которые говорят на условиях анонимности.

По словам этих источников, группировки запросили военную поддержку США. Тем временем иракские группировки в Эрбиле и Багдаде в последние дни также поддерживали связь с администрацией Трампа.

Два источника утверждают, что силы ведут переговоры с Соединенными Штатами о помощи ЦРУ в поставках оружия.

CNN первым сообщил о причастности ЦРУ к деятельности этих группировок и потенциальной наземной операции. Axios на этой неделе сообщило, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с двумя высокопоставленными лидерами иракского Курдистана.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что пока не может независимо подтвердить степень участия ЦРУ в планировании операции.

ЦРУ пока отказывается от комментариев.