США «усиливают давление» на Киев ради успехов на поле боя — WP

Опубликовано: 14.02.2023 09:14 , Обновлено: 14.02.2023

Американские официальные лица «усиливают давление» на Киев, чтобы ВСУ добились «значительных успехов» на поле боя. Об этом заявило The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, это происходит на фоне того, как наращивается военная помощь от США и союзников.

Высокопоставленные чиновники США объясняют украинским коллегам, что многие в Конгрессе хотят свернуть поддержку Киева. Также неясны долгосрочные планы Европы в отношении финансовой помощи Украине, пишет WP.

«Мы продолжим пытаться внушить им, что мы не можем делать ничего и все навсегда», — сказал один из собеседников и добавил, что обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», касаются сроков войны, а не объемов помощи.

Также в издании сообщили, что кроме военной поддержки, Белый дом намерен выделить Киеву 10 млрд долларов для нужд бюджета и ввести новые санкции против Кремля.