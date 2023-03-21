США решили ускорить поставкт Украине танков Abrams

Опубликовано: 21.03.2023 16:36 , Обновлено: 21.03.2023

Американские чиновники сообщили, что США увеличат поставки боевых танков Abrams в Украину. Для этого решили отправить отремонтированную старую модель, которая может быть готова быстрее.

Первоначальный план состоял в том, чтобы отправить 31 новый танк M1A2 Abrams, на постройку и отправку которого могло потребоваться год или два. Было принято решение отправить более старую версию M1A1, которую можно взять со складов армии и которую украинским силам будет легче освоить в использовании и обслуживании, сообщили источники Associated Press.

По словам представителей властей США, цель состоит в том, чтобы доставить 70-тонные танки на линию фронта за 8-10 месяцев. План будет объявлен Пентагоном в ближайшее время, сообщило AP.