США решили, какие самолёты предадут Украине

Опубликовано: 24.01.2023 14:15 , Обновлено: 24.01.2023

США определились с типом самолета, который предоставят украинским воздушным Силам, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат 24 января.

По его словам, украинские военные летчики уже ездили в Соединенные Штаты, а там выделили средства на обучение украинских пилотов.

“Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки”, - рассказал Юрий Игнат.

«Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить какие-либо боевые действия”, - напомнил представитель ВВС Украины.

“Авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины, руководство министерства обороны. Эту тему постоянно обсуждают наши представители в различных международных кругах», - уточнил Юрий Игнат.

На данный момент Пентагон не объявлял о планах передачи Украине боевых самолётов. Однако ещё в 2022 году в США обсуждали выделение бюджета на подготовку украинских летчиков к полетам на самолётах НАТО.