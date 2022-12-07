США разрешили Германии поставить Украине танки Leopard 2 - FAZ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 07.12.2022 14:59 , Обновлено: 07.12.2022

США не против поставки танков Leopard 2 в Украину, о чем дали понять Германии, сообщило немецкое издание FAZ со ссылкой на два высокопоставленных источника в правительстве Германии.

Ранее власти Германии не раз заявляли, что именно отсутствие согласия остальных членов НАТО является главным препятствием для поставок в Украину тяжёлой бронированной техники.

Кстати, министерство обороны Испании ещё летом заяивло, что открыто для переговоров о возможной передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и двадцати бронетранспортеров M113, которые находятся на хранении. Об этом сообщило издание Infodefensa со ссылкой на источники. Однако сделку тогда заблокировал Берлин.

Что уже передала Германия Украине:

Тем не менее, украинские военные уже получили от властей Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов.

Для усиления противовоздушной обороны Германия передала систему ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней. Кроме этого, ВСУ получили комплексы борьбы с беспилотниками и зенитные САУ Gepard, которые помогают сделать небо над Украиной более безопасным.