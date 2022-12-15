В США обсуждают идею трибунала для России — Кирби
В США изучают и отрабатывают инициативу Украины по созданию Специального трибунала по преступлениям российских военных. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Относительно трибунала (под эгидой – ред.) ООН, мы продолжаем изучать предложение и отрабатываем его», — сказал он.
При этом Кирби подчеркнул, что США выступают за то, чтобы привлечь Россию к ответственности за действия, которые она совершает в Украине.
Кроме того, по словам представителя Белого дома, США также поддерживают процесс следственных действий на международном уровне и помогают в проведении анализа.
Ранее The Guardian написал, что в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.
Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине, но руководство Украины утверждает, что МУС испытывает трудности, поскольку он не может преследовать руководство Кремля.