В США обсуждают идею трибунала для России — Кирби

Опубликовано: 15.12.2022 08:19 , Обновлено: 15.12.2022

В США изучают и отрабатывают инициативу Украины по созданию Специального трибунала по преступлениям российских военных. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Относительно трибунала (под эгидой – ред.) ООН, мы продолжаем изучать предложение и отрабатываем его», — сказал он.

При этом Кирби подчеркнул, что США выступают за то, чтобы привлечь Россию к ответственности за действия, которые она совершает в Украине.

Кроме того, по словам представителя Белого дома, США также поддерживают процесс следственных действий на международном уровне и помогают в проведении анализа.

Ранее The Guardian написал, что в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.

Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине, но руководство Украины утверждает, что МУС испытывает трудности, поскольку он не может преследовать руководство Кремля.