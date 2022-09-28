США и страны ЕС призвали своих граждан срочно покинуть Россию из-за мобилизации

Опубликовано: 28.09.2022 14:50 , Обновлено: 03.10.2022

Посольство США призвало своих граждан немедленно выехать из России, а также вообще не посещать эту страну. Ранее об этом же заявили в трех странах Евросоюза — Эстонии, Польше и Болгарии.

На сайте посольства США в России сообщение появилось 27 сентября:

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть ее, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок».

В ведомстве подчеркнули, что если у человека два гражданства — российское и американское, то РФ после объявления о «частичной мобилизации» может отказать в доступе к консульской помощи США, помешать выехать заграницу, а также призвать в армию.

В посольстве добавили, что сейчас вылететь из России на самолете сложно. Поэтому гражданам посоветовали покинуть страну через сухопутные границы.

Кроме того, 27 сентября сообщения с аналогичным призывом распространили Министерства иностранных дел Эстонии, Польши и Болгарии.

При этом, в Болгарии заявили об «усложняющейся обстановке» в РФ. А тех, кто решит остаться, попросили «проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления людей, учитывать развитие ситуации».

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