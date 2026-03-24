США признали Польшу «новой великой державой Европы»

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Опубликовано: 24.03.2026 08:29 , Обновлено: 24.03.2026

В Польше прошла церемония подписания контракта в рамках договоренностей на 10,8 млрд долларов, согласно которому в Лодзи будут обслуживать американские вертолеты AH-64E Guardian. Сама же Варшава закупит 96 таких машин.

Посол США во время подписания контракта объявил, что его страна принимает новую роль Польши в европейском регионе:

«Мы партнеры и защищаем друг друга. Сегодня Польша — новая великая держава Европы. Это модель, которой Европа должна следовать — ее подход должен стать европейским. Президент Дональд Трамп и весь мир уважают это».

Посол США Том Роуз также напомнил, что Польша вскоре будет обладать крупнейшим флотом вертолетов Apache за пределами Соединенных Штатов. Он подчеркнул важность позиции Варшавы в НАТО (Североатлантическом альянсе) и сравнил польского премьер-министра с президентом Соединенных Штатов.

«В Соединенных Штатах у нас есть фантастический переговорщик по имени Дональд. Здесь, в Польше, у нас тоже есть отличный переговорщик, тоже по имени Дональд. Крутой парень, как мы бы сказали. Если кто-то в Польше думает, что нам удалось многого добиться в этом контракте, то я вам скажу, что, сидя напротив этого человека, это невозможно», — сказал он, указывая на Туска.

На самом деле отношения премьера Польши и посла США не такие уж безоблачные. В начале февраля 2026 года Дональд Туск вступил в конфликт с послом Томасом Роузом на платформе X, отчитав его: «Союзники должны уважать друг друга, а не читать друг другу нотации». Это произошло после того как дипломат объявил о немедленном разрыве контактов со спикером Сейма Влодзимежом Чарзастым за его критические высказывания в адрес президента Дональда Трампа.

Роуз саркастически ответил Туску, предположив, что премьер-министр «по ошибке» адресовал сообщение ему, а не спикеру Сейма, что еще больше обострило ситуацию в социальных сетях.