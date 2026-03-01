США признали первые потери в ходе войны с Ираном

Опубликовано: 01.03.2026 18:01 , Обновлено: 04.03.2026

Центральное командование ВС США признало гибель троих американских военных во время операции против Ирана. Есть также и раненые.

По состоянию на 9:30 утра по восточному времени 1 марта, трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в рамках операции «Эпическая ярость», говорится в сообщении командования (CENTCOM).

Ещё Несколько получили “незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга” и находятся в процессе возвращения к исполнению служебных обязанностей.

“Крупномасштабные боевые действия продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются. Ситуация нестабильна, поэтому из уважения к семьям мы не будем разглашать дополнительную информацию, включая личности наших погибших воинов, в течение 24 часов”, - заявили американские военные.

Ранее в CENTCOM заявляли, что погибших и раненых нет.