США присоединились к Израилю в попытке ликвидировать айятоллу и президента Ирана

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2026 10:02 , Обновлено: 04.03.2026

США нанесли совместные удары по Ирану совместно с Израилем, сообщил неназванный чиновник США телеканалу Al-Jazeera. Представитель США сообщил телеканалу, что атаки на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции США и Израиля.

Очевидцы сообщили, что густой дым поднимается над районом Тегерана, столицы Ирана, где обычно проживает верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает иранская газета Shargh.

Тем временем, Верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место, сообщило агентство Reuters.

Очевидцы из числа жителей Тегерана также сообщали о дыме, поднимающемся над этим районом, где также расположены президентский дворец и Совет национальной безопасности.

Как сообщило информационное агентство Fars, несколько ракет попали в улицу Университетскую и район Джомхури в Тегеране.

Израильские СМИ сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Известно, что под вторую волну атак Израиля по Ирану попали около 30 целей, включая резиденцию президента Ирана, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране.

Атака на Иран планировалась месяцами, а дата начала операции была определена несколько недель назад, заявил представитель Минобороны Израиля. Название операции — “Щит Йехуды”.

Что сказал президент США по поводу переговоров с Ираном

По его словам, Тегеран отказывается дать «правильный» ответ на ключевое требование Вашингтона.

«Мы недовольны переговорами. Они просто не хотят произнести ключевые слова: у нас не будет ядерного оружия. Они должны сказать: у нас не будет ядерного оружия. И они просто не могут до этого дойти. Они хотят немного обогащать. Вам не нужно обогащение, когда у вас столько нефти. Так что я недоволен переговорами», — заявил президент США.