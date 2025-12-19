США приостановили «катастрофическую программу» розыгрыша Green Card

Опубликовано: 19.12.2025 14:36 , Обновлено: 19.12.2025

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась приостановить программу DV1 Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Это та самая программа иммиграционных виз, в рамках которой проводится диверсификационная лотерея Green Card.

Формальным поводом для приостановки программы стал очередной инцидент со стрельбой, который произошёл в Брауновском университете 13 декабря 2025 года. Жертвами стрелка - 48‑летнего Клаудио Мануэля Невеса Валенте, гражданина Португалии и бывшего аспиранта данного вуза - стали два человека, ещё девять получили ранения. Мужчину также подозревают в убийстве профессора Массачусетского технологического института Нуно Лоурейру - его нашли застреленным в его доме в Бруклине спустя два дня после стрельбы в вузе.

Сегодня полиция нашла тело подозреваемого на арендованном им складе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Согласно официальным данным, предполагаемый преступник смог попасть в США именно по программе DV1, выиграв Green Card в 2017 году.

Этот факт администрация Трампа решила использовать в качестве аргумента в пользу закрытия программы, как минимум на время.

“Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну”, - написала на своей страничке в X Кристи Ноэм, назвав лотерею Green Card “катастрофической программой” и выразив надежду на то, что от её последствий “больше никто из американцев не пострадает”.

Согласно официальной статистике USCIS, по DV-программе, которая даёт человеку легальное право на постоянное место жительства и работу в Америке, в США ежегодно въезжает порядка 50 тыс. человек. Будет ли программа закрыта совсем (а Дональд Трамп выступал за это ещё в годы своего первого президентского срока), пока не понятно.