США пригрозили ядерным оружием Северной Корее

Опубликовано: 31.01.2023 12:19 , Обновлено: 31.01.2023

Глава Пентагона Ллойд Остин 31 января заявил, что США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае нападения КНДР.

Во время визита в Южную Корею министр обороны заявил, что США «привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи».

В свою очередь его южнокорейский коллега Ли Чон Сопу сказал, что он встречался с главой НАТО во время его поездки и что альянс и Южная Корея «усиливают расширенное сдерживание, направленное на предотвращение применения Северной Кореей ядерного оружия».

Отметим, что накануне сестра главы КНДР замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон сказала, что «КНДР всегда будет на стороне России», «в одном окопе» с ее армией и народом«, и что РФ «сожжет дотла вооружение, которым хвастаются США и страны Запада».