США пригрозили ядерным оружием Северной Корее
Глава Пентагона Ллойд Остин 31 января заявил, что США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае нападения КНДР.
Во время визита в Южную Корею министр обороны заявил, что США «привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи».
В свою очередь его южнокорейский коллега Ли Чон Сопу сказал, что он встречался с главой НАТО во время его поездки и что альянс и Южная Корея «усиливают расширенное сдерживание, направленное на предотвращение применения Северной Кореей ядерного оружия».
Отметим, что накануне сестра главы КНДР замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон сказала, что «КНДР всегда будет на стороне России», «в одном окопе» с ее армией и народом«, и что РФ «сожжет дотла вооружение, которым хвастаются США и страны Запада».