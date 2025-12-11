США представили план восстановления Украины и России. Кому достанется Запорожская АЭС, а кому 500 млрд долларов?

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Опубликовано: 11.12.2025 10:11 , Обновлено: 11.12.2025

Источники в администрации США и европейских дипломатических кругах сообщили, что США представили союзникам по НАТО и Украине новый, доработанный проект мирного урегулирования войны. Теперь он включает не только условия прекращения огня, но и беспрецедентный план экономической реконструкции и интеграции России в мировую экономику, а также репарации Украине.

Информация о плане была опубликована в The Washington Post и The Wall Street Journal.

Согласно источникам, знакомым с документами, расширенный мирный план состоит из трех взаимосвязанных частей: условий прекращения войны, гарантий безопасности для Украины и масштабной программы экономического восстановления. При этом речь идет не только об Украине.

В рамках военно-политической части, по данным The Washington Post, США предложили пообещать Украине вступление в Евросоюз к 2027 году. В Вашингтоне уверены, что смогут убедить Венгрию и Словакию не мешать.

Также США должны будут предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, с возможной ратификацией Конгрессом.

В плане оговаривается создание демилитаризованной двухэшелонной зоны вдоль линии прекращения огня по образцу корейской. А ещё — возможность управления Запорожской АЭС специалистами США.

Самой сложной частью переговоров, как передают источники, остается вопрос обмена территориями. Украинская сторона, по сообщениям, категорически против любой формальной уступки суверенитета. Одним из возможных компромиссов может стать «корейская модель», при которой обе стороны формально не отказываются от претензий на всю территорию.

Экономическая «перезагрузка»: $100 млрд для Киева и инвестиции в Россию

Наиболее амбициозной и спорной частью предложений, как сообщает The Wall Street Journal, является экономический раздел. Американская администрация предлагает выделить $100 млрд из замороженных российских активов в качестве «аванса» на репарации Украине. В перспективе эта сумма может быть увеличена.

Параллельно США ведут переговоры с финансовой корпорацией BlackRock и Всемирным банком о создании Украинского фонда развития, целью которого является привлечение до $400 млрд частных и государственных инвестиций в восстановление страны.

В отдельном приложении к плану, адресованном России, изложены предложения по выводу ее экономики из изоляции. Они включают:

Инвестиции американских компаний в стратегические секторы РФ, такие как добыча редкоземельных металлов и арктические газонефтяные проекты.

Помощь в возобновлении поставок российских энергоносителей в Европу.

Использование части замороженных активов (около $200 млрд) для совместных проектов в Украине, например, строительства центра обработки данных на энергии Запорожской АЭС.

Что думают в ЕС?

Эти предложения, по информации WSJ, уже вызвали напряженность в отношениях между Вашингтоном и европейскими столицами. Ряд европейских официальных лиц выразили сомнение в реалистичности и целесообразности столь масштабных экономических уступок Москве на текущем этапе.

В самой администрации президента Трампа пока не делают публичных заявлений о деталях плана, подчеркивая конфиденциальность переговоров. Официальный представитель Белого дома в ответ на запросы прессы заявил, что «администрация изучает все возможные варианты для скорейшего достижения стабильного и справедливого мира, который укрепит безопасность Европы».

Также на данный момент не поступало публичных комментариев от официальных представителей Украины или России относительно конкретных положений данного плана.

Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что любые мирные инициативы должны основываться на территориальной целостности и суверенитете Украины.

Также в сообщениях западной прессы не упоминается Беларусь, хотя в ее отношении с 2022 года также были введены санкции. Будут ли они сняты в результате переговоров между Украиной, США и Россией, пока неясно.