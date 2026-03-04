США потопили иранский фрегат в водах Шри-Ланки. 150 моряков пропали без вести

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Опубликовано: 04.03.2026 16:46 , Обновлено: 04.03.2026

Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что ВМС США потопили иранский военный корабль в Индийском океане. Глава Пентагона сообщил, что американская подводная лодка нанесла удар по фрегату, который находился в территориальных водах Шри-Ланки.

Он также похвалился, что иранский флот «покоится на дне Персидского залива» и что он «неэффективен, уничтожен, разрушен… выбирайте любое прилагательное, его больше нет».

Хегсет сказал, что во вторник американская подводная лодка в Индийском океане «потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах».

«Вместо этого он был потоплен торпедой, тихой смертью – первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне, когда мы еще были военным ведомством, мы сражаемся за победу», – заявил он.

Все это министр обороны США Пит Хегсет рассказал во время речи в Пентагоне: «Сегодня я стою перед вами с одним недвусмысленным посланием об операции „Эпическая ярость“. Америка побеждает. Решительно, сокрушительно и безжалостно».

По сообщениям СМИ (средств массовой информации), около 150 человек могут числиться пропавшими без вести после затопления иранского военного корабля в водах Шри-Ланки.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что военно-морские силы Шри-Ланки спасли 32 человека с фрегата «Ирис Дена» с экипажем из 180 человек после того, как он, по сообщениям, подал сигнал бедствия сегодня утром в 25 милях к югу от южного порта Галле.

Представитель министерства обороны этой страны сообщил агентству AFP (Agence France-Presse), что спасатели «продолжают поиски, но мы пока не знаем, что случилось с остальным экипажем».

Согласно последним данным, ВМС США активизировали атаки на флот Ирана. Появились фото новейшего горящего корвета Shahid Sayyad Shirazi (“Шахид Сайяд-Ширази”) класса Shahid Soleimani (“Шахид Сулеймани”) ВМС Ирана после ударов США рядом с портом Бендер-Аббас.

















[obnovleno_b]Общее число уничтоженных США иранских военных кораблей превысило 20, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн

“Мы уничтожили более 20 иранских кораблей, включая, в дополнение к фрегату за пределами региона, одну подводную лодку, и эффективно нейтрализовали на данный момент иранское присутствие на море”, - сказал он журналистам.[/obnovleno_b]