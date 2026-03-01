США потопили 9 иранских кораблей — Трамп

Опубликовано: 01.03.2026 20:48 , Обновлено: 04.03.2026

США уничтожили девять иранских военных кораблей, заявил Дональд Трамп в своем посте в соцсети Social Truth. При этом, судя по словам президента США, американские ВМС (Военно-морские силы) намерены уничтожить едва ли не весь флот Ирана.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, некоторые из них довольно крупные и важные. Мы преследуем остальные — скоро они тоже окажутся на дне моря! В ходе другой атаки мы в значительной степени разрушили их штаб-квартиру ВМС», — написал Трамп.

[inf]Согласно общедоступным данным, Военно-морские силы Ирана состоят из сотен кораблей, которые входят в две структуры (ВМС и КСИР (Корпус стражей исламской революции)). Среди них свыше 50 боевых кораблей и катеров, а также более 25 подводных лодок (включая малые), плюс 13 десантных кораблей и свыше 28 вспомогательных судов. Основу боевого флота составляют ракетные катера и фрегаты.[/inf]

Ранее Иран заявил об атаке на авианосец Abraham Lincoln. Об ударе четырьмя баллистическими ракетами изначально сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. Американская сторона подтвердила факт атаки, но заявила, что она была неудачной.

“Линкольн не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились”, — говорится в сообщении Центрального командования ВС США в социальной сети X.

Между тем, американские военные рассказали об одной из атак.

“В начале операции „Эпическая мощь“ силы США нанесли удары по иранскому корвету класса „Джамаран“. В настоящий момент корабль идет ко дну в Оманском заливе у пирса Чабахара”, — сообщило Центральное командование, обратившись к иранским военным с призывом сложить оружие и покинуть корабль.