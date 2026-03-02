США потеряли несколько самолетов на третьи сутки войны с Ираном

🎥 Видео

Опубликовано: 02.03.2026 11:05 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство обороны Кувейта объявило, что «несколько» американских военных самолетов потерпели крушение в стране, все члены экипажа выжили. По некоторым сообщениям, самолёты были сбиты ПВО Кувейта.

Известно, что пилот и оператор систем вооружения (WSO) одного из американских истребителей F-15E Strike Eagle, потерпевших крушение сегодня утром над Кувейтом в результате «дружественного огня» выжили. Их нашли местные жители и передали местным властям Кувейта.

На видео ниже местные жители спасают катапультровавшегося пилота одного из рухнувших самолетов и доставляют в больницу.

А на этом видео американский самолёт f-15 падает в небе над Кувейтом:

На этом видео утверждается, что ПВО Кувейта по ошибке сбило американский самолёт и запечатлен сам момент удара ракеты: