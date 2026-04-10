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США потеряли на Ближнем Востоке свой крупнейший военный беспилотник за 238 млн долларов

США потеряли на Ближнем Востоке свой крупнейший военный беспилотник за 238 млн долларов
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Один из самых современных разведывательных беспилотников, стоящих на вооружении армии США, на днях пропал в районе Персидского залива. Дрон возвращался на базу с задания в Ормузском проливе, но неожиданно исчез с радаров.

Речь о беспилотном летательном аппарате MQ-4C Triton ВМС США - модификации разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированной для длительных миссий над водой и оснащённой целым комплексом сенсоров и радаров. Оборудование дрона позволяет получать изображения, подобные спутниковым, днем ​​и ночью, практически в любых атмосферных условиях, что невозможно с оптическими датчиками. Он также оснащен электрооптическими и инфракрасными видеокамерами, а также системами радиоэлектронной борьбы для пассивного сбора радиоэлектронной разведки.

По состоянию на 2025 год, ВМС США располагали в общей сложности 20 такими беспилотниками, и планировали приобрести еще семь. Финансирование на приобретение последней пары беспилотников было выделено в 2024 финансовом году, при этом ориентировочная стоимость каждого из них составляла чуть более 238 млн долларов.

По данным западных OSINT-аналитиков, на которых сослалось профильное издание The War Zone, один из таких MQ-4C Triton, задействованных американцами в военных действиях в Иране, внезапно пропал с радаров накануне, всего через два дня после того, как Соединенные Штаты и Иран договорились о все еще очень хрупком прекращении огня.

Судя по данным сайтов для отслеживания полетов, беспилотник возвращался после трехчасовой миссии над Персидским заливом и Ормузским проливом на военно-морскую авиабазу Сигонелла в Италии. Во время полета над Персидским заливом поступило сообщение о чрезвычайной ситуации в полете - есть данные о том, что непосредственно перед тем, как с беспилотником пропала связь, он начал  быстро терять высоту. Это случилось практически сразу после того, как MQ-4C Triton пересек воздушное пространство Саудовской Аравии.

Судя по данным трекеров, после этого дрон резко повернул на северо-восток в направлении Ирана, быстро снизился с типичной крейсерской высоты около 50 000 футов до высоты менее 10 000 футов. При этом транспондер MQ-4C начал транслировать код 7700 - общий сигнал о чрезвычайной ситуации в полете. Увы, сам по себе этот код не дает никаких указаний на то, в чем именно заключается чрезвычайная ситуация или насколько она серьезна. По некоторым данным, Triton первоначально передал другой код, 7400, который используется для сообщения о потере связи между дроном и его наземными операторами.

Американские военные пока информацию о потере своего крупнейшего разведывательного беспилотника никак не комментировали.

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