США поставили на паузу выдачу виз для 75 стран. Но есть нюанс

Опубликовано: 14.01.2026 20:28 , Обновлено: 14.01.2026

В среду вечером представитель Госдепартамента заявил, что США приостанавливают обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран. Речь идёт только о прошениях на въезд для проживания в стране. Туристические визы выдаются в прежнем порядке.

Тем не менее в Госдепартаменте не назвали срок, в течение которого граждане 75 стран не смогут претендовать на иммиграцию в США. Также отсутствует и полный список этих стран. Известно, что ограничения действуют как минимум для следующих государств:

Бразилия

Россия

Иран

Сомали

Афганистан

Нигерия

Судан

Йемен

Сирия

Гаити

Беларусь в кратком списке не упоминается, однако всего под ограничения попали граждане 75 стран.

Первым о принятом решении Госдепартамента сообщило издание Fox News Digital, ссылаясь на внутренний документ, который «предписывает консульским сотрудникам отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора».

Приостановка может начаться уже 21 января.