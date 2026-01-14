США поставили на паузу выдачу виз для 75 стран. Но есть нюанс
В среду вечером представитель Госдепартамента заявил, что США приостанавливают обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран. Речь идёт только о прошениях на въезд для проживания в стране. Туристические визы выдаются в прежнем порядке.
Тем не менее в Госдепартаменте не назвали срок, в течение которого граждане 75 стран не смогут претендовать на иммиграцию в США. Также отсутствует и полный список этих стран. Известно, что ограничения действуют как минимум для следующих государств:
- Бразилия
- Россия
- Иран
- Сомали
- Афганистан
- Нигерия
- Судан
- Йемен
- Сирия
- Гаити
Беларусь в кратком списке не упоминается, однако всего под ограничения попали граждане 75 стран.
Первым о принятом решении Госдепартамента сообщило издание Fox News Digital, ссылаясь на внутренний документ, который «предписывает консульским сотрудникам отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора».
Приостановка может начаться уже 21 января.