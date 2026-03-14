США пообещали $10 млн и переезд из Ирана за информацию о высокопоставленных чиновниках

Опубликовано: 14.03.2026 08:28 , Обновлено: 14.03.2026

Госдепартамент США пообещал вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР и властей Ирана. Сообщение опубликовано в рамках программы Госдепа США Reward for Justice.

Специальные службы США ищут сведения о высокопоставленных фигурах и организациях, связанных с руководством Ирана. Среди них: новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, глава его администрации Али Асгар Хеджази, секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани, старший военный советник Яхья Рахим Сафави, глава МВД Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.

В Госдепе заявили, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на помощь с релокацией для обеспечения безопасности.