США полностью заблокировали иранские порты

Опубликовано: 15.04.2026 07:42 , Обновлено: 15.04.2026

Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что военно-морские силы США заставили восемь судов, заходивших в иранские порты и выходивших из них, остановиться и повернуть назад.

Ссылаясь на официальных лиц, WSJ сообщает, что во всех случаях американские силы связывались с экипажами по радио и давали им указание изменить курс.

Все танкеры выполнили приказы, и никаких абордажей не потребовалось, добавляет издание.

Агентство Associated Press сообщает, что США обеспечивают блокаду иранских портов, перехватывая суда в Оманском заливе.

Агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что стратегия заключается в наблюдении за судами, находящимися под блокадой, после их выхода из иранских портов и прохождения Ормузского пролива, прежде чем перехватить их и заставить развернуться.

Чиновник заявил, что военные используют не только автоматизированные маяки слежения (AIS), которые должны быть на всех торговых судах, для определения того, что торговые суда следуют из иранского порта. Однако чиновник не стал вдаваться в подробности, сославшись на необходимость обеспечения оперативной безопасности.