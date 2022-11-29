США подготовили для Украины "существенный" пакет помощи - The Guardin

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 29.11.2022 09:45 , Обновлено: 29.11.2022

Соединенные Штаты, возможно, объявят о "существенной" финансовой помощи Украине во вторник, чтобы помочь ей справиться с ущербом, причиненным российскими атаками на ее энергетическую инфраструктуру, заявили высокопоставленные американские чиновники. Но пока эта информация неофициальная.

Помощь, о которой подробно расскажет госсекретарь Энтони Блинкен в кулуарах встречи НАТО в столице Румынии Бухаресте, “существенна, и это не конец”, сообщил журналистам в понедельник один высокопоставленный чиновник, выступая на условиях анонимности и не сообщая дальнейших подробностей. Однако он отметил, что администрация Байдена заложила в бюджет 1,1 миллиарда долларов на энергетические расходы в Украине и Молдове, [link href=“https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/29/russia-ukraine-war-live-nato-foreign-ministers-meet-in-romania-us-to-announce-substantial-aid” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Guardian.

Министры иностранных дел стран НАТО встретились во вторник и продолжат переговоры среду в Бухаресте, где обсуждают поддержку альянсом Украины после российского вторжения. Германия, которая в настоящее время председательствует в G7, созвала встречу во вторник днем в кулуарах саммита НАТО, чтобы обсудить энергетический кризис, вызванный войной на Украине.

Румыния, как и соседняя Молдова, сильно пострадала от войны, и через страну прошло около двух миллионов человек, бежавших из Украины. Согласно данным, приведенным Вашингтоном, в Бухаресте в настоящее время находится около 80 000 беженцев.