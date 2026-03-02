США поблагодарили Кувейт после того, как его ПВО сбили 3 американских истребителя
Центральное командование США (CENTCOM) признало, что в воскресенье три американских истребителя F-15E Strike Eagle были «по ошибке сбиты» кувейтской системой ПВО (противовоздушной обороны). Тем не менее американские военные выразили благодарность властям этой страны.
«Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в идущей операции», — говорится в заявлении, опубликованном в X.
«Причина инцидента расследуется. Дополнительная информация будет опубликована по мере поступления», — добавлено в заявлении.
Ранее появились видео падающих самолётов и спасения пилотов местными жителями.
Кстати, Корпус стражей исламской революции (КСИР) поспешил заявить, что именно его система ПВО сбила три американских истребителя.