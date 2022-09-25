США передали Украине самые современные ПВО NASAMS - "Даже близко недостаточно"

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Опубликовано: 25.09.2022 20:06 , Обновлено: 04.07.2024

Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS, заявил Владимир Зеленский 25 сентября.

“Мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте, этого даже близко недостаточно, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев», - сообщил президент Украины в интервью американскому телеканалу CBS.

Такие же системы защищает стратегические объекты в США.

[info_b]NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — это передвижной зенитный ракетный комплекс, разработанный в Норвегии, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/NASAMS” rel=“noopener” target=“_blank”] радиуса [/link] действия. До этого момента, она была на вооружении в 10 странах, включая США, Литву, Финляндию.

По состоянию на 2022 год, третье поколение NASAMS является последней модификацией. Такая ПВО была принята на вооружение в 2019 году и может запускать ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder, IRIS-T SLS, а также ракеты увеличенной дальности AIM-120 AMRAAM-ER, а также может быть использована в виде мобильных переносных пусковых установок.

Напомним, что в командовании ВСУ сообщили, что сбили за последние сутки не менее 4 самолетов ВКС РФ.

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Ранее в Пентагоне сообщили, что с начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов. А полный список переданного вооружения был обнародован в пятницу, 16 сентября на сайте Пентагона. В нем числились восемь комплексов ПВО типа NASAMS. И вот теперь Владимир Зеленский подтвердил их получение.

Будут ещё и другие NASAMS

Также известно, что Пентагон заключил в августе контракт с компанией Raytheon Co. стоимостью $182 млн на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.

«Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с фиксированной ценой на сумму $182 млн 295 тыс. 333 доллара США на закупку национальных передовых ракетных комплексов класса «земля-воздух» (NASAMS)», — говорится в сообщении.

Но заказанные комплексы ПВО будут готовы не ранее 23 августа 2024 года.

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