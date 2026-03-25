США передали Ирану мирный план из 15 пунктов

Опубликовано: 25.03.2026 14:25 , Обновлено: 25.03.2026

По неофициальным данным, власти США передали через посредников властям Ирана план из 15 пунктов, который должен стать основой для мирного соглашения. Власти Ирана официально отвергают любые слухи о любых консультациях с Вашингтоном.

Однако издания Axios, AP и New York Times в один голос утверждают, что страной-посредником стал Пакистан, он и передал Тегерану условия США.

Ключевым пунктом среди всех требований США для прекращения огня является то, что Иран должен обязаться больше не обогащать уран.

По данным Channel 12, страна должна вывести из эксплуатации важные ядерные объекты: Натанз, Исфахан и Фордо. Запасы обогащённого урана должны быть переданы Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также Иран должен прекратить свои связи с террористическими группировками по всему Ближнему Востоку. Израильский канал N12 также сообщил, что Иран должен согласиться никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, в Ормузском проливе должен быть гарантирован свободный судоходный трафик.

Пока неясно, когда могут состояться очные переговоры, тем более что Тегеран отвергает все условия и требует компенсацию за ущерб в результате бомбежек США и Израиля. Также Тегеран заявляет о том, что будет контролировать транзит через Ормузский пролив, что не устраивает Вашингтон и страны Персидского залива.

Тем не менее, Axios сообщило, что спецпосланник США Стив Уиткофф проинформировал президента Дональда Трампа, что иранская сторона уже согласилась по ряду ключевых пунктов. В частности, они готовы отказаться от своих запасов обогащённого урана.

Ситуацию усложняет и то, что США и Израиль до конца не уверены, с кем вести переговоры и кто реально управляет Ираном после гибели верхушки властей.

Wall Street Journal тем временем сообщает о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выдвинул многочисленные требования, на которые Вашингтон вряд ли сможет согласиться, пишет Bild.

Среди них вывод всех американских военных баз вокруг Персидского залива, а также новая система, которая позволила бы Ирану взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Более того: представитель иранских военных высмеял американский план и заявил, что американцы ведут переговоры сами с собой.