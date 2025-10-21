США отложили встречу Рубио и Лаврова, которая должна подготовить переговоры с Путиным

Опубликовано: 21.10.2025 08:11 , Обновлено: 21.10.2025

Телеканал CNN сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио отложил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была стать подготовительной для очных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии.

Один из источников в Белом доме сообщил, что у Рубио и Лаврова слишком разные позиции относительно возможного прекращения войны в Украине. А это означает, что теперь непонятно, когда может произойти очная встреча президентов США и России.

«Президент Трамп последовательно работает над поиском мирного и дипломатического решения, чтобы положить конец этой бессмысленной войне и остановить убийства, — заявила CNN заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. — Он активно взаимодействует со всеми сторонами и сделает всё, что в его силах, для достижения мира».

В понедельник Рубио и Лавров провели телефонный разговор, чтобы обсудить «следующие шаги» после беседы Трампа и Путина. Рубио «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа», говорится в сообщении.

В Кремле этот телефонный разговор назвали «конструктивной дискуссией», в ходе которой обсуждались «возможные конкретные шаги по реализации договорённостей», достигнутых Трампом и Путиным.

В итоге в Белом доме расценили подвижки в позиции России как недостаточные. На данный момент, по словам источника, Рубио вряд ли порекомендует провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут ещё раз поговорить на этой неделе.