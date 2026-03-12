США отказались снимать санкции с российской нефти

Опубликовано: 12.03.2026 19:24 , Обновлено: 12.03.2026

Министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN объявил, что слухи о том, что Вашингтон может снять санкции с российской нефти на фоне кризиса в Персидском заливе, не оправданы.

“Россия не получает ослабления санкций. Вся нефть находится „на воде“ и ждет своей очереди на разгрузку в Китае. Это лишь мера по ускорению потока на перерабатывающие заводы, она отправится на индийские НПЗ вместо китайских ”, - заявил он.

“Мы используем подобные прагматичные решения для того, чтобы пережить эти несколько недель напряженности в энергоснабжении, администрация нацелена на результат” , — сказал глава Минэнерго США.

Также он не согласился со звучавшими прогнозами о росте нефтяных цен до 200 долларов за баррель из-за перекрытия Ормузского пролива.

Райт добавил, что США также в будущем могут отказаться от поставок обогащенного урана из России.

Ранее США выдали Индии временное разрешение на закупку российской нефти, в течение месяца Нью-Дели может закупать сырье, уже загруженное в танкеры.