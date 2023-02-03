США официально выделили Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Опубликовано: 03.02.2023 20:31 , Обновлено: 03.02.2023

США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,175 млрд долларов. В него войдут так ожидаемые в Киеве ракеты повышенной дальности, а также средства ПВО.

В Пентагоне сообщили, что дальнобойные ракеты предназначены для пусков из уже переданных Киеву установок HIMARS. Дальность ракет составит 150 километров.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге 3 февраля сообщил что Новые дальнобойные ракеты GLSDB имеют наибольший радиус действия всех снарядов, которые партнеры ранее передавали Украине. Мало того, США разрешили украинцам использовать данные боеприпасы для ударов по Крыму.

Эти ракеты разработали совместно Boeing и Saab Group. GLSDB — это гибрид старой авиационной бомбы GBU-39 (SDB) и нового высокоточного оборудования и ракетного двигателя. Такой боеприпас сравнительно дешев в производстве. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

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Полный список вооружений вошедших в пакет выглядят так: