США официально выделили Украине дальнобойные ракеты для HIMARS
США одобрили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,175 млрд долларов. В него войдут так ожидаемые в Киеве ракеты повышенной дальности, а также средства ПВО.
В Пентагоне сообщили, что дальнобойные ракеты предназначены для пусков из уже переданных Киеву установок HIMARS. Дальность ракет составит 150 километров.
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге 3 февраля сообщил что Новые дальнобойные ракеты GLSDB имеют наибольший радиус действия всех снарядов, которые партнеры ранее передавали Украине. Мало того, США разрешили украинцам использовать данные боеприпасы для ударов по Крыму.
Эти ракеты разработали совместно Boeing и Saab Group. GLSDB — это гибрид старой авиационной бомбы GBU-39 (SDB) и нового высокоточного оборудования и ракетного двигателя. Такой боеприпас сравнительно дешев в производстве. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.
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Полный список вооружений вошедших в пакет выглядят так:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные боеприпасы;
- 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами;
- Беспилотные воздушные системы;
- 181 противоминная защита MRAP;
- Транспортные средства;
- 250 противотанковых комплексов Javelin;
- 2000 противотанковых ракет;
- Противопехотные боеприпасы Claymore;
- Подрывные боеприпасы;
- Снаряжение для холодной погоды, каски и другое полевое снаряжение. В рамках USAI Министерство обороны также предоставит Украине: Две установки ПВО HAWK;
- Зенитные орудия и боеприпасы;
- Оборудование для интеграции западной ПВО;
- Пусковые установки, ракеты и радары для ПВО Украины;
- Оборудование для поддержания существующей в Украине воздушной обороны
- Генераторы для ПВО;
- четыре радара воздушного наблюдения;
- 20 противоминометных РЛС;
- Запасные части для противоартиллерийских радаров;
- Беспилотные воздушные системы Puma;
- Высокоточные ракеты;
- Защищенное оборудование связи;
- Медикаменты;
- Финансирование обучения.