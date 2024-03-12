США объявили о передаче Украине оружия на $300 млн. Где взяли?

Опубликовано: 12.03.2024 22:05 , Обновлено: 12.03.2024

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $300 млн. Об этом заявил представитель Белого дома Салливан 12 марта. В пакет вошли снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS

“Эти боеприпасы будут поддерживать стрельбу украинских орудий в течение некоторого времени, но только короткого периода”, - заявил Салливан во время брифинга.

“Когда российские войска наступают и их орудия открывают огонь, у Украины не хватает боеприпасов, чтобы вести ответный огонь. Это дорого обходится. Это стоит жизней. И это дорого обходится нам, Соединенным Штатам и альянсу НАТО, стратегически”, - сказал Салливан.

Это первый пакет военной помощи Украине от США с декабря 2023 года. Республиканцы-трамписты с начала года блокируют в Конгрессе любую помощь Украине под предлогом необходимости укрепить границу США и Мексики. Однако компромисс, найденный демократами и республиканцами в Сенате на эту тему, также не устроил трампистов, во главе которых стоит спикер Конгресса Майк Джонсон.

Ранее высокопоставленные представители министерства обороны США рассказали, что Пентагон смог добиться экономии средств по некоторым из долгосрочных контрактов примерно на 300 миллионов долларов и, учитывая ситуацию на поле боя в Украине, решил использовать средства для новой поставки Киеву.

Один из чиновников сказал, что пакет представляет собой “одноразовый выстрел”. Если Конгресс не примет законопроект о дополнительных расходах, который включает примерно 60 миллиардов долларов военной помощи Украине, ВСУ придется полагаться только на помощь ЕС и на себя.

[inf]На самом деле, у Пентагона осталось около 4 миллиардов долларов для помощи Украине - отправки оружия и техники, взятых непосредственно со складов Министерства обороны. Но Пентагон неохотно использует такое финансирование, потому что у него не осталось денег для пополнения запасов в США взамен.[/inf]

Ожидается, что в неожиданный пакет включат зенитные ракеты, артиллерийские снаряды и системы бронетехники. Объявление о помощи поступило в тот момент, когда польские лидеры находятся в Вашингтоне, чтобы оказать давление на США с целью выхода из тупика в вопросе пополнения средств для Украины в критический момент войны.

Президент Польши Анджей Дуда встретился во вторник с лидерами Демократической и республиканской партий в Палате представителей и Сенате и должен был встретиться с президентом Джо Байденом позже в тот же день.