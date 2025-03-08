США не перестали делиться с Украиной разведданными - CNN. Но есть нюанс

Опубликовано: 08.03.2025 14:38 , Обновлено: 08.03.2025

Телеканал CNN со ссылкой на двух анонимных представителей министерства обороны сообщил, что США продолжили делиться с Украиной разведданными. И это несмотря на объявленное ранее прекращение такой помощи.

Однако, по словам источника, речь идёт о передаче Украине разведданных, необходимых для оборонительных операций. А вот информация, которую ВСУ могли бы использовать для атак и наступлений, больше в Киев из Вашингтона не попадает. Таким образом Вашингтон стремится избежать прямой поддержки ударов по России.

Источники также подтвердили, что Starlink, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине, как и раньше. Starlink принадлежит SpaceX, компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, ярому стороннику Дональда Трампа.

В свою очередь, Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, заявил, что решение Дональда Трампа приостановить обмен разведданными США с Киевом “задушит” надежду Украины противостоять российскому наступлению.

Напомним, что в прошлую пятницу президент США вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обругали Владимира Зеленского в Овальном кабинете на глазах у СМИ, заявив украинскому президенту, что он “играет в азартные игры с третьей мировой войной” и вернется в Белый дом, “когда будет готов к миру”.

Затем в США объявили, что перестали делиться разведданными с Киевом, который ранее заблаговременно предупреждал об атаках, и Брюссель согласился на значительное увеличение расходов на оборону.

В пятницу, на следующий день после прекращения обмена разведданными, Россия нанесла массированные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по территории Украины. Вскоре после воздушных атак Трамп заявил, что Владимир Путин “делает то, что сделал бы любой на его месте”.