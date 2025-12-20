США нанесли удары по территории Сирии - "Объявление мести"

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Опубликовано: 20.12.2025 15:17 , Обновлено: 20.12.2025

Министр войны (ранее министр обороны) США Пит Хегсет объявил, что США нанесли удары с целью «ликвидации боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и объектов вооружения» по объектам в Сирии.

Глава Пентагона охарактеризовал операцию как «крупномасштабный» удар, поразивший 70 целей в районах центральной Сирии, где находилась инфраструктура и оружие ИГИЛ.

«Это не начало войны — это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят в защите нашего народа», — написал Хегсет в социальных сетях.

Таким образом США отреагировали на нападение в сирийской пустыне, в результате которого погибли трое граждан США — двое военнослужащих Национальной гвардии и гражданский переводчик. Также были ранены трое американских военнослужащих.

В свою очередь, Дональд Трамп заверил, что сирийское правительство полностью поддерживает удары США по «Исламскому государству», а боевики «пострадают сильнее, чем когда-либо прежде».

Представитель администрации президента США заявил, что удар США по боевикам «Исламского государства» в пятницу был нанесен с использованием истребителей F-15 Eagle, штурмовиков A-10 Thunderbolt и вертолетов AH-64 Apache.