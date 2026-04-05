США нанесли удар по "многим военным лидерам Ирана"

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Опубликовано: 05.04.2026 09:20 , Обновлено: 05.04.2026

Президент США Дональд Трамп объявил о массированной атаке по местам расположения "многих военных лидеров" Ирана. По его словам, они все были уничтожены в результате авиационных рейдов.

Трамп показал видео ночных атак на Тегеран и заявил об убийстве руководителей Ирана:

“Многие военные лидеры Ирана, которые руководили плохо и неразумно, были ликвидированы, как и многое другое, в результате этого масштабного удара по Тегерану!” - прокомментировал он в Truth Social.