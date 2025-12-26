США нанесли ракетные удары по Нигерии

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Опубликовано: 26.12.2025 09:06 , Обновлено: 26.12.2025

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» в Нигерии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп и подтвердили власти африканской страны.

Командование вооруженных сил США в Африке уточнило, что удары произвели «в координации с нигерийскими властями» по объектам в штате Сокото. Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что в результате ударов были уничтожены несколько целей.

“Сегодня вечером, по моему указанию как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористической мрази ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которая целенаправленно и жестоко убивает, в основном, невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы, а то и столетия!” - пояснил причины ударов Трамп.

По его словам, он предупредил “этих террористов, что если они не прекратят истребление христиан, им придется дорого за это заплатить”.

Министерство иностранных дел Нигерии подтвердило, что высокоточные удары США поразили «террористические цели» на северо-западе страны. А власти страны сотрудничают с США в «борьбе с сохраняющейся угрозой терроризма и насильственного экстремизма».