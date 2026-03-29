США накапливают войска для вторжения в Иран - WP

Опубликовано: 29.03.2026 09:54 , Обновлено: 29.03.2026

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая затянется на недели или «пару месяцев». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на чиновников, осведомленных в этих делах.

При этом любая возможная наземная кампания не станет полномасштабным вторжением. Скорее, она может включать в себя рейды, проводимые силами специальных операций и обычной пехоты, пояснили собеседники журналистов.

Обсуждения, которые шли внутри администрации Трампа в последний месяц, касались возможного захвата иранского острова Харк, а также рейдов в другие прибрежные районы рядом с Ормузским проливом. Цель — поиск и уничтожение вооружения, способного поражать суда, пояснили источники WP.

По словам одного из собеседников, захват иранской территории нанесет удар по репутации власти и создаст дополнительный рычаг давления на переговорах. При этом главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защита военных, которые будут ее удерживать.

Тем временем Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о прибытии тысяч американских моряков и морских пехотинцев на Ближний Восток. На борту USS Tripoli находится около 3500 человек, а также транспортные и ударные истребители, штурмовые и тактические средства.

Центральное командование заявило, что они прибыли в «зону ответственности» в пятницу. Как раз в тот день, когда госсекретарь США Марко Рубио только заявил журналистам, что война закончится через несколько недель, а не месяцев, и США не нуждаются в сухопутных войсках для достижения успеха.

Согласно опросам, отправка войск на иранскую территорию встречает значительное сопротивление среди американцев. Газета The Washington Post сообщила, что недавний опрос, проведенный Associated Press и Национальным центром исследований общественного мнения при Чикагском университете (NORC), показал, что 62% респондентов выступают против использования сухопутных войск, и лишь 12% — за.