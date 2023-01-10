США начнут тренировать украинцев стрелять из Patriot уже в январе

Опубликовано: 10.01.2023 19:08 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные намерены начать обучение ракетной системе Patriot в США уже на следующей неделе. Программа обучения будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, и ожидается, что программа займет "несколько месяцев", сообщил CNN американский чиновник.

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, рассказала, что не может обозначить конкретные сроки завершения обучения.

Решение о старте учебы украинцев произошко после того, как пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, заявил на прошлой неделе, что США рассматривают различные варианты того, где проводить ракетные учения Patriot, “чтобы включить потенциальную подготовку здесь, в США, за рубежом, или комбинацию того и другого”.

Во время визита Владимира Зеленского в США в декабре Джо Байден объявил о новой военной помощи Киеву в размере 1,85 млрд долларов (1,54 млрд фунтов стерлингов), включая поставку ракетной батареи Patriot.

Зеленский сказал, что это значительно укрепит щит противовоздушной обороны Украины и не позволит России нанести удар по критической инфраструктуре – “нашим городам, нашей энергетике”.