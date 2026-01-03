МИД Венесуэлы сделал заявление. В США подтвердили приказ Трампа об ударах

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Опубликовано: 03.01.2026 10:49 , Обновлено: 03.01.2026

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные. Об этом телеканалу CBS сообщили американские чиновники. Официального подтверждения пока нет.

По словам источников в Белом доме, военные США обсуждали возможность проведения миссии прямо на Рождество, однако приоритет был отдан ударам ВВС США по объектам ИГИЛ в Нигерии.

В последующие после Рождества дни у американских военных появилось больше потенциальных «окон» для нанесения ударов, однако операция была отложена из-за погодных условий. Источники отметили, что Пентагон настаивал на таких, которые бы обеспечили успешное выполнение миссии.

Что говорят в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы подтвердил, что его страна подверглась “военной агрессии” (так официальный Каракас назвала американскую СВО) со стороны США.

Президент Венесуэлы Мадуро приказал ввести в действие планы национальной обороны.

“Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра”, - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиль-Пинты.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на корреспондента Стюарта Рэмси, который описал ситуацию в Каракасе. По его словам, на улицах города началась паника.

Последнее заявление Мадуро, сделанное во время интервью, вышедшего в эфир в четверг, было выдержано в примирительном тоне. Он предлагал сотрудничество по добыче нефти.

Тем не менее, Мадуро также обвинил власти США в том, что они пытаются свергнуть его правительство и получить доступ к огромным запасам нефти Венесуэлы.