МИД Венесуэлы сделал заявление. В США подтвердили приказ Трампа об ударах
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, включая военные. Об этом телеканалу CBS сообщили американские чиновники. Официального подтверждения пока нет.
По словам источников в Белом доме, военные США обсуждали возможность проведения миссии прямо на Рождество, однако приоритет был отдан ударам ВВС США по объектам ИГИЛ в Нигерии.
В последующие после Рождества дни у американских военных появилось больше потенциальных «окон» для нанесения ударов, однако операция была отложена из-за погодных условий. Источники отметили, что Пентагон настаивал на таких, которые бы обеспечили успешное выполнение миссии.
Что говорят в Венесуэле
Глава МИД Венесуэлы подтвердил, что его страна подверглась “военной агрессии” (так официальный Каракас назвала американскую СВО) со стороны США.
Президент Венесуэлы Мадуро приказал ввести в действие планы национальной обороны.
“Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра”, - следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиль-Пинты.
Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на корреспондента Стюарта Рэмси, который описал ситуацию в Каракасе. По его словам, на улицах города началась паника.
Последнее заявление Мадуро, сделанное во время интервью, вышедшего в эфир в четверг, было выдержано в примирительном тоне. Он предлагал сотрудничество по добыче нефти.
Тем не менее, Мадуро также обвинил власти США в том, что они пытаются свергнуть его правительство и получить доступ к огромным запасам нефти Венесуэлы.