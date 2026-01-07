Военные США взяли под контроль российский танкер

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Опубликовано: 07.01.2026 15:58 , Обновлено: 07.01.2026

На борт танкера «Маринера» (бывший Bella 1), преследуемого береговой охраной США (United States Coast Guard, USCG), высадился десант.

Обновлено По словам американского чиновника, выступившего в эфире американского телеканала NBC News, нефтяной танкер Marinera был взят под контроль и находится под стражей США. Операцию возглавляло Министерство внутренней безопасности при поддержке американских военных.

На борту в настоящее время находятся сотрудники правоохранительных органов США, сообщил чиновник, при этом Министерство внутренней безопасности играет ведущую роль во всей спецоперации.

Согласно данным слежения, судно недавно внезапно изменило направление движения.

Обновлено Позднее министерство юстиции США и министерство внутренней безопасности США в координации с военным министерством подтвердили захват судна M/V Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США USCGC Munro.

Ранее представитель США подтвердил агентству Reuters, что захват осуществляется Береговой охраной и военными США. Он добавил, что российские военные корабли находятся в непосредственной близости, в том числе российская подводная лодка.

Государственный российский телеканал RT сообщил, что вертолет, предположительно перевозящий американских военных, пытается приземлиться на танкере.









Захват может обострить и так напряжённые отношения США с Россией. Он начался после того, как танкер, первоначально известный как Bella 1, сбежал из-под морской блокады США и смог избежать попытки высадки американской Береговой охраны у берегов Венесуэлы в декабре.

Местоположение танкера

Согласно данным морской разведывательной компании Marine Traffic и согласно спутниковым снимкам, судно Marinera находится в исключительной экономической зоне Исландии.

Как известно, танкер сменил название с Bella 1 на Marinera и поднял российский флаг. Сервис отслеживания кораблей Windward сообщил, что на танкере уже во время погони нарисовали российский флаг, чтобы попытаться избежать захвата Береговой охраной США.

Согласно международному праву, суда, плавающие под флагом страны, находятся под защитой этой страны. Ранее Wall Street Journal сообщил, что Россия отправила на охрану танкера подводную лодку.

В свою очередь, в МИД (Министерство иностранных дел) РФ ранее заявили, что наблюдают за ситуацией, так как США и НАТО (Организация Североатлантического договора, NATO) уделяют танкеру несоразмерное его статусу внимание.